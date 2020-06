In Magdeburg hat es übers Wochenende noch einmal neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben, so wurden allein am Sonnabend 21 Neuinfektionen bekannt. Die Kollegen haben das am Wochenende hier aufgeschrieben. Schon am Freitag hat die Stadt Magdeburg wegen des Ausbruchs entschieden, von diesem Montag an sechs Schulen zu schließen, ebenso einige Spielplätze. Wochenlang hatte es bis Anfang Juni keine registrierten Neuinfektionen gegeben, bis die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle in der Stadt seit Freitag sprunghaft anstieg.