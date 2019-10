Martin Reichardt, Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt



"Ein eigentlich erschütterndes Ereignis, dass der Rechtsnachfolger der SED hier – quasi eine linksextreme Partei – ein solches Ergebnis in Deutschland einfahren kann. Das halte ich schon für äußerst problematisch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass das, was die Linke gewonnen hat, SPD und Grüne verloren beziehungsweise nicht erreicht haben. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass der Grünen-Hype, der ja in den letzten Wochen erfolgt ist, eine deutliche Umkehr erfahren hat. Die Grünen haben ja doch ein eher klägliches Ergebnis in Thüringen erreicht." Bildrechte: MDR/Anja Schlender