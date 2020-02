Heute beginnen Reparaturarbeiten am Radweg zwischen Buchholz und Stendal, entlang der Bundesstraße 189. Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel investiert das Land rund 206.000 Euro in die Instandsetzungsmaßnahme. Dabei sollen auf einer Länge von insgesamt rund 730 Metern die Geländer des Radweges erneuert werden.



Geplant ist, dass die Arbeiten bereits am kommenden Samstag beendet sein sollen. Und Ende des Monats soll der Radweg zwischen Gohre und Stendal dann wieder komplett befahrbar sein. Er war im Zuge der Sanierungsarbeiten an der B189 zwischen Buchholz und Stendal seit Ende August 2019 nicht nutzbar.