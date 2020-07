Zwei Überfälle – einer in Halle, einer in Magdeburg – haben die Polizei beschäftigt: In Halle haben zwei Männer einen 18-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht, um ihn auszurauben. Dabei hätten sie Bargeld erbeutet. Zuvor hätten sie in die Luft geschossen. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen (31 und 34 Jahre) fassen; sie seien stark alkoholisiert festgenommen und bereits am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden. Sie sind nun in U-Haft. In Magdeburg ist eine Spielothek überfallen worden – der Täter wurde gefasst.