Die Mitarbeiter seien bereits in Quarantäne geschickt und die engen Kontaktpersonen ermittelt worden. Die Betroffenen wohnen in verschiedenen Landkreisen. In den vergangenen Wochen hatte es in mehreren Fleischfabriken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Corona-Ausbrüche gegeben. Neben Tönnies in Rheda-Wiedenbrück betraf das auch zwei "Wiesenhof"-Betriebe. "Wiesenhof" hat einen Betrieb in Möckern in Sachsen-Anhalt.