Das Wichtigste am Morgen:

07:11 Uhr | Lehrer in Frankreich getötet: Schweigeminute an Sachsen-Anhalts Schulen

An den Schulen in Sachsen-Anhalt soll heute mit einer Schweigeminute (11:15 Uhr) an den Frankreich getöteten Geschichtslehrer Samuel Paty erinnert werden. Wie das Bildungsministerium mitteilte, soll auf diese Weise ein Zeichen von Mitgefühl, Solidarität und für "unsere freiheitlich-demokratischen Werte" gesetzt werden. Die Schulen rief Bildungsminister Marco Tullner (CDU) auf, mitzumachen. Anlass für die Schweigeminute ist ein Aufruf des französischen Bildungsministers, eine Schweigeminute in Schulen in ganz Europa abzuhalten. Paty war Mitte Oktober Opfer eines mutmaßlich islamistischen Anschlags geworden. Zuvor hatte er im Unterricht mit Blick auf das Recht der Meinungsfreiheit auch Mohammed-Karikaturen gezeigt.

06:55 Uhr | Fahranfänger rast mit 100 km/h durch Ortschaft: Lappen weg

Das war eine kurze Freude: In Rohrberg im Altmarkkreis Salzwedel ist ein Fahranfänger seinen Führerschein direkt wieder los. Der 18-Jährige war am Wochenende laut Polizei mit 100 Kilometern in der Stunde durch die Ortschaft gerast – doppelt so schnell wie erlaubt. Seine Fahrerlaubnis ist der junge Mann nun für mindestens einen Monat los. Außerdem muss er mit einem Bußgeld von 200 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

06:39 Uhr | Winterdienst ist startklar

Der Schnee kann kommen. Die Winterdienste in Sachsen-Anhalt sind jedenfalls vorbereitet. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Ich gebe zu: Bei mir wird es Zeit, das Auto winterfest zu machen. Noch sind die Sommerreifen drauf (ja, ich weiß – ändert sich dieser Tage!), dabei ist doch schon November und damit eigentlich fast schon Winter. Nun gut – so einen richtigen Winter hatten wir im Flachland ja ohnehin schon lange nicht mehr. Und doch will vorgesorgt sein. Und offenbar ist es das auch. Das Verkehrsministerium betont, dass die Straßen- und Autobahnmeistereien gerüstet seien für den Winter. Insgesamt stünden rund 350 Räum- und Streufahrzeuge bereit, sagte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU). In den Silos lagern demnach rund 28.000 Tonnen Streusalz und knapp 1.800 Tonnen Sole. Demnächst sollen außerdem Schneezäune aufgebaut werden.

Wenn es darauf ankommt, stehen rund 765 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. […] Sie alle sind hoch motiviert und tun alles, um die Straßen optimal zu räumen und zu streuen. Unmögliches kann aber niemand leisten. Thomas Webel, CDU Verkehrsminister von Sachsen-Anhalt

Verkehrsminister Webel rief alle Autofahrerinnen und Autofahrer außerdem auf, ihre Autos fit für den Winter zu machen. Auch das helfe den Winterdiensten. Das geht dann auch an mich. Ich gelobe Besserung.

06:26 Uhr | Hoher Schaden nach Feuer in Wohnhaus in Roßlau

Bei dem Brand ist hoher Schaden entstanden. Bildrechte: Feuerwehr Dessau

Feuer gestern Abend in einem Wohnhaus in Roßlau: Dabei ist laut Polizei ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Ein Sprecher sagte heute Morgen, das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in der Küche eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Drei Menschen seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der hohe Sachschaden sei auf eine starke Rußentwicklung zurückzuführen, hieß es. Gute Besserung an die Verletzten!

06:12 Uhr | SC Magdeburg gewinnt auch in Coburg