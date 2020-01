Die Polizei in Sachsen-Anhalt verstärkt den Schutz für jüdische Einrichtungen. Ab heute soll es mobile Wachen in Magdeburg und Dessau-Roßlau geben. Vor der Synagoge in Halle gibt es eine solche Wache bereits seit Ende Oktober. Innenminister Holger Stahlknecht sagte, die Wachen trügen wesentlich zur Sicherheit vor Ort bei. Sie böten den Polizisten verbesserte Arbeitsbedingungen und eine zusätzliche Anlaufstelle für Bürger. Weitere mobile Wachen sind vor muslimischen Einrichtungen in Magdeburg und Halle geplant. Sie sind eine Reaktion auf den Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019.