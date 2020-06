Oh dear! Bildrechte: imago/Action Plus

Guten Morgen an diesem Mittwoch! Sie suchen den schnellen Nachrichtenüberblick und wollen kompakte Informationen auf einen Blick? Das trifft sich gut. Bis 11 Uhr werde ich genau das für Sie aufbereiten. Sie müssen nur noch wischen oder klicken, einverstanden?



Los geht's. Mein Name ist André Plaul und ich haue nun in die Tasten. Haben Sie einen guten Start in den Tag!