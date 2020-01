Das Handball-Spiel ist natürlich nicht das einzige Event, das in Sachsen-Anhalt so ansteht. Auf einige möchte ich Sie gerne aufmerksam machen. Ende des Monats findet wieder der Global Game Jam statt. Das ist ein riesiger, weltweiter Wettbewerb, bei dem Programmierer, Künstler, Game-Designer und Co. innerhalb von 48 Stunden ein Spiel zu einem speziellen Thema entwickeln. Dieses wird erst am Tag selbst bekanntgegeben. Am 31. Januar geht es los. An einigen Orten in Sachsen-Anhalt kommen die Entwickler-Teams zusammen, zum Beispiel in Magdeburg, Halle und Köthen. Auch ich werde dieses Mal mit dabei sein und starte für die und an der Hochschule Harz in Wernigerode.