Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Alles, was seit dem späten Abend in Sachsen-Anhalt passiert ist oder heute wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Ihr Nachrichten-Update fürs Frühstück, den Weg zur Arbeit oder die Kaffee-Pause. Heute bis 11 Uhr mit Kalina Bunk.



05:45 Uhr | Gastgewerbe rechnet mit guter Saison

In den nächsten Tagen soll es deutlich wärmer und sonniger werden – das lässt Gastwirte und Hoteliers in Sachsen-Anhalt hoffen. Sie rechnen nach einem verhaltenen Winter in diesem Frühjahr und Sommer mit guten Geschäften. Aber: Das Reformationsjahr wird wohl kaum zu toppen sein, davon geht der Branchenverband Dehoga aus.



Sorgen bereitet der Branche der Personalmangel. Dehoga-Präsident Michael Schmidt meint, in der Gastronomie und Hotellerie könnten sofort 500 bis 800 Stellen besetzt werden. Weil aktuell Leute fehlen, führen die Gastronomen demnach zunehmend Ruhetage ein, oder es wird kein Mittagstisch mehr angeboten.

05:27 Uhr | Neue Bauarbeiten beginnen

Autofahrer müssen sich auf neue Bauarbeiten im Saalekreis einstellen. Ab heute werden die Ortdurchfahrten in Bad Dürrenberg und Großkayna erneuert. In Bad Dürrenberg ist die Merseburger Straße deswegen voraussichtlich bis November voll gesperrt, auch in Großkayna wird die Durchfahrt zwischenzeitlich komplett dicht sein.



Neue Bauarbeiten starten heute auch im Harz – hier wird die Landesstraße wird zwischen Allrode und der B 242 saniert. In Wittenberg beginnen zudem Arbeiten in der Erich-Mühsam-Straße. Die Fahrbahn wird breiter, es entstehen neue Parkplätze, außerdem werden moderne LED-Lampen installiert.

Das Verkehrministerium informiert online über Baustellen und Umleitungen in ganz Sachsen-Anhalt.

05:12 Uhr | Winterdienste ziehen erste Bilanz

Am Ostersamstag hatten die Winterdienst-Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt zum Teil noch einmal alle Hände voll zu tun. Doch so langsam klingt die Saison für sie aus, die Helfer haben eine erste Bilanz gezogen. Wie MDR SACHSEN-ANHALT erfuhr, wurden allein auf den Straßen im Burgenland- und Saalekreis sowie im Landkreis Mansfeld-Südharz rund 11.000 Tonnen Streusalz und Sole verbraucht. Im Landkreis Harz und im Salzlandkreis waren es sogar rund 25.000 Tonnen.



Wie hoch die Frostschäden an den Straßen sind, ist noch nicht überall klar. Während es im Landkreis Stendal und im Altmarkkreis Salzwedel nach Behördenangaben keine Probleme gibt, werden die Schäden in den anderen Kreisen derzeit noch aufgenommen.

Die Winterdienst-Mitarbeiter bauen nun die Schneezäune im Land ab und füllen die Streusalzlager wieder auf.

