Die Streiks an mehreren Flughäfen in Deutschland könnten auch Auswirkungen auf Reisende vom Flughafen Leipzig/Halle haben. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal und die Feuerwehren zum Ausstand aufgerufen – auch an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen. Die einzige Maschine aus Leipzig in Richtung Frankfurt soll um kurz nach 6 Uhr am Morgen abheben, alle anderen Flüge in die Mainmetropole wurden annulliert.