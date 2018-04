Wann waren Sie das letzte Mal Blut spenden? Wenn das schon eine Weile her ist, geht es Ihnen wohl wie vielen Sachsen-Anhaltern. Denn wegen Grippewelle und Osterferien gab es weniger Spender als sonst. Darauf hat der Blutspendedienst hingewiesen. Noch sollen die Krankenhäuser zwar keine Schwierigkeiten haben. Allerdings fehle der Puffer, den die Blutspendedienste sonst zur Verfügung haben. In Sachsen-Anhalt werden jeden Tag 450 Spenden benötigt, um die Versorgung zu sichern. Falls Sie also mal wieder spenden wollen, finden Sie die Termin in Ihrer Nähe hier .

Die meisten Handwerksbetriebe im Süden Sachsen-Anhalts sind in Sachen Datenschutz bislang nicht gut aufgestellt. Das kritisiert die Handwerkskammer. Da Ende Mai eine neue Datenschutz-Verordnung in Europa in Kraft tritt, bringt das viele Unternehmen nun in Zugzwang, so die Handwerkskammer. Die neue Verordnung regelt künftig, wie persönliche Daten von Mitarbeitern und Kunden genutzt werden dürfen. Zum Beispiel müssen Datenlecks und illegale Zugriffe auf Unternehmenscomputer sofort gemeldet werden.



Hier hören Sie, was Handwerkskammer-Präsident Thomas Keindorf für den Datenschutz tun will: