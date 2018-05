Was sonst noch los ist 10:30 Uhr – Von Problemen und aktuellen Schwerpunkten: Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt stellt in Halle ihren Jahresbericht für 2017 vor.



11:00 Uhr – Ab heute laufen neue Folgen der ARD-Serie "Weissensee". Mit dabei ist auch Schauspieler Stephan Grossmann, der am Vormittag unser Gast bei MDR um 11 ist.



11:30 Uhr – Pfingstfest in Magdeburg: Die IG Innenstadt stellt das Programm für das diesjährige Europafest zu Pfingsten vor. Dort wollen sich acht Länder präsentieren.



20:45 Uhr – Im MDR-Fernsehen läuft die Dokumentation "Kaviar und Kanonen". Sie zeigt die Geschichte der Sowjetarmee in Magdeburg.