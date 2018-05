Was sonst noch los ist 09:00 Uhr – Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe spricht sein Urteil über Dashcams als Beweismittel. Geklagt hat ein Autofahrer aus Magdeburg.



10:00 Uhr – In der Kinderstadt Andershausen übernehmen vier Tage lang die Jüngsten das Zepter. Sie arbeiten, leben und verdienen Geld – um den Alltag so realistisch wie möglich nachzuspielen.



11:00 Uhr – Der Magdeburger Ernährungsexperte und Chirurg Dr. Carl Meißner ist zu Gast bei MDR um 11 im MDR-Fernsehen. In der Sendung gibt Meißner Tipps für eine gesunde Ernährung.