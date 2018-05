Was sonst noch los ist 07:00 Uhr – Ab dem Morgen kommt es auf der A14 bei Löbejün und Gröbers zu Behinderungen – voraussichtlich bis Samstag. In Löbejün werden Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Dresden erneuert, in Gröbers sind Auf- und Abfahrt in Richtung Magdeburg betroffen.



15:00 Uhr – Kultur-Staatssekretär Gunnar Schellenberger übergibt in Osterburg Fördergelder. 16.700 Euro sollen in Bibliotheken im Landkreis Stendal fließen.



22:05 Uhr – Wem gehört der Osten? Die Dokumentation im MDR-Fernsehen thematisiert, wie sich der Harz seit der Wende entwickelt hat. Es geht vor allem um Privatisierungen.