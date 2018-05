Für alle Wasserratten: Der Salzlandkreis und die örtliche Verkehrsgesellschaft KVG bieten ab Ende Juni zusätzliche Busse zu den Freibädern an. Die "Bäder-Busse" fahren zum Start in die Sommerferien dann zum Löderburger See, zum Freizeitbad Neuborna in Bernburg und zum Ferienpark am Kleinen Waldsee in Plötzky. Über die Fahrpläne informiert die KVG.