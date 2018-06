Was sonst noch los ist 8:30 Uhr

In Halle wird der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der eine tödliche Messerattacke auf eine Frau in einem Reisebüro verübt haben soll.



10:00 Uhr

Pressekonferenz in Halberstadt zum Jubiläum "20 Jahre Stadtzentrum-20 Jahre Rathauspassagen"



13:00 Uhr

Im Landtag von Magdeburg wird die Ausstellung "Von Abstrakt bis Konkret -Malerei von Karsten Berlin" eröffnet.



15:00 Uhr

In Köthen informieren bis Mittwoch Nachwuchswissenschaftler in der Hochschule Anhalt über ihre Forschungsergebnisse.