Guten Morgen mit roten Rosen! Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT! Beginnen wir den Dienstag mit roten Rosen – schließlich ist nur einmal im Jahr "Tag der roten Rose". Stellen Sie sich also den angenehmen Duft einer Rose vor und schon klappt das mit dem Aufstehen. Damit Sie gut informiert in Ihren Tag starten, gibt's hier im Morgenticker bis 11 Uhr außerdem alles, was heute in Sachsen-Anhalt wichtig ist.



Mein Name ist Luca Deutschländer – und ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den zweiten Arbeitstag dieser Woche.