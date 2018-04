Guten Morgen, liebe Sachsen-Anhalter! Alles, was seit dem späten Abend im Land passiert ist oder im Tagesverlauf wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Heute bis 11 Uhr mit Kalina Bunk .

Bislang gibt es in den Supermärkten noch nicht so viel heimischen Spargel – aber bald. Die große Spargelernte in Sachsen-Anhalt soll nach dem Wochenende anlaufen. Spargelbauer Ingo Hindorf aus Langeneichstädt bei Mücheln sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die angekündigten warmen Temperaturen würden den Spargel sprießen lassen. Er rechne mit einem Kilopreis zwischen sieben und elf Euro.