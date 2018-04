Termine 10:00 Uhr – Der Radweg Deutsche Einheit bekommt die erste sogenannte Radstätte in Sachsen-Anhalt. Sie wird an der Wachgasse in Bernburg eingeweiht. An der Radstätte können Radfahrer ihre E-Bikes aufladen, kostenlos im WLAN surfen oder eine Rast machen. Weitere Stationen in Sachsen-Anhalt sollen in Blankenburg und Dessau entstehen.



12:00 Uhr – #SchäfereiRetten – unter diesem Motto wollen heute Berufsschäfer in ganz Deutschland Unterschriften an Landespolitiker übergeben, auch im Landtag in Magdeburg. Die Schäfer beklagen den drohenden Untergang ihres Berufs und fordern eine Weidetierprämie. Bundesweit haben die Schäfer 120.000 Unterschriften gesammelt. Sie werden in 12 Bundesländern überreicht.



17:00 Uhr – In Halberstadt wird an die Deportation der letzten Halberstädter Juden im Jahr 1942 erinnert. Interessierte treffen sich an den Steinen der Erinnerung vor dem Dom.



18:00 Uhr – Wie sieht die Arbeit von morgen aus? Darüber wird heute Abend in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle diskutiert. Hintergrund sind neue Technologien, die die Automatisierung der Arbeitswelt vorantreiben sowie Diskussionen, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen werden. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.