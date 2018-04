Termine Ein weiterer Abschnitt der B 189 nördlich von Stendal wird ab heute saniert. Zwischen Peulingen und Borstel wird die Fahrbahn erneuert. Autofahrer in Richtung Stendal können an der Baustelle vorbeifahren. Von Süden her ist eine Umleitung ausgeschildert. Die Bauarbeiten sollen noch bis Mitte Mai andauern.



10:00 Uhr – Heute und morgen tagt wieder der Landtag. Auf der Agenda stehen unter anderem eine neue Imagekampagne für die Feuerwehr und einige Änderungen im Beamtenrecht. So soll ein Verhüllungsverbot für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, mehr Geld für Schulleiter und die Pension mit 67 beschlossen werden.



20:00 Uhr – In Magdeburg wird es in den nächsten Tagen jazzig. Bis Sonntag spielen Musiker verschiedener Nationen im Forum Gestaltung und im Gesellschaftshaus im Rahmen der Magdeburger Jazztage.