Weitere Termine 09:30 Uhr, Prozessbeginn wegen Drogenhandels:

Das Landgericht Magdeburg verhandelt ab heute gegen einen 33-Jährigen aus Ilsenburg. Ihm wird vorgeworfen, von Mai 2014 bis November 2017 in Wernigerode mit Crystal, Marihuana und Cannabis gehandelt zu haben. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.



09:45 Uhr, Prozess um illegale Müllentsorgung geht weiter:

Das Landgericht Stendal verhandelt heute erneut über die unerlaubte Entsorgung von 170.000 Tonnen Haus- und Gewerbemülll in einer Tongrube in Möckrn im Jerichower Land.



17:00 Uhr, Stadtrat Genthin: Was wird aus der Schweinemastanlage in Gladau?

Heute befasst sich der Stadtrat in Genthin mit der Anlage. Es geht um ihre Zukunft und um die Anzahl der dort gehaltenen Tiere.