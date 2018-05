Hallo und herzlich Willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Alles, was seit dem späten Abend in Sachsen-Anhalt passiert ist oder im Laufe des Tages wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Heute bis 11 Uhr mit Sarah Peinelt .

In der letzten Woche wurde bekannt: Die Bevölkerungszahl im Kreis Mansfeld-Südharz schrumpft so stark wie nirgends sonst in Deutschland. Doch noch gibt es keine konkreten Pläne, was der Landkreis dagegen tun will. Laut einem Kreissprecher wird derzeit aber ein Konzept erarbeitet. Wie die Lage in anderen Kreis und Städten im Land ist, erfahren Sie im Laufe des Vormittags hier im Ticker.