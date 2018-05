06:34 Uhr | Update: Straße zwischen Droyßig und Langendorf bleibt gesperrt

Heute früh haben wir im Morgenticker über die Schlammlawine berichtet, die gestern nach starkem Regen zwischen Droyßig und Weißenborn heruntergekommen ist. Jetzt ist klar: Die Straße bleibt noch einige Zeit gesperrt. Das hat uns gerade ein Polizeisprecher gesagt. Nach seinen Worten muss die Straße noch gereinigt werden. Für Probleme hat der starke Regen auch in Langendorf bei Weißenfels gesorgt: Dort ist ein Auto in einen herabfallenden Ast gekracht.

06:22 Uhr | Dessauer OB auf Firmentour

Sie haben ihren Firmensitz im Gewerbegebiet von Dessau – und fertigen Trennwände für Kunden in ganz Deutschland und weltweit: Die Rede ist vom Unternehmen "Hufcor Deutschland". Das bekommt heute Besuch vom Dessauer Oberbürgermeister Peter Kuras (FDP), der damit die Reihe seiner Firmenbesuche fortsetzt. Dabei will der Rathauschef wissen, was gut läuft – und wo der Schuh drückt. Insgesamt zwölf dieser Besuche hat Kuras für dieses Jahr geplant.

06:15 Uhr | Party-Wochenende auf der Halbinsel Pouch

Beim Sputnik Spring Break wird dieses Jahr wieder gefeiert (Archivfoto). Bildrechte: IMAGO Auf der Halbinsel Pouch wird ab morgen wieder das Festival SPUTNIK SPRING BREAK gefeiert. Schon gestern war auf den Straßen deutlich mehr los als sonst: Staus waren die Folge. Daran dürfte sich auch heute nichts ändern. Denn wie sich das für ein Festival gehört, bereiten sich viele mit Bier und Grillfleisch auf die Musikparty vor. Unser Tipp: Wenn Sie nicht zum Festival wollen, sollten Sie einen großen Bogen um die Bundesstraße 100 zwischen Bitterfeld und Pouch machen – gestern gab es Staus bis in die Bitterfelder Innenstadt.



06:03 Uhr | Zahl der Anträge auf Insolvenz gesunken

In Sachsen-Anhalt sind voriges Jahr 501 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt worden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – beim ersten Lesen klingt die Zahl aber relativ hoch. Allerdings waren es vor acht Jahren noch etwa doppelt so viele Insolvenzanträge.

05:55 Uhr | Sachsen-Anhalt will vorerst keine Anker-Zentren

Sachsen-Anhalt will sich nicht an der Pilotphase für die neuen Anker-Zentren für Asylbewerber beteiligen. Das hat Innenminister Holger Stahlknecht der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt. Der CDU-Politiker hat davor gewarnt, dass die Zentren falsche Erwartungen wecken könnten. Die Zahl der Abschiebungen werde nicht automatisch steigen. Laut Stahlknecht scheitern in Sachsen-Anhalt 70 Prozent der Abschiebungen, weil die Herkunftsstaaten die Menschen nicht zurücknehmen wollen. Das sei das viel größere Problem, denkt der Innenminister. Noch vorige Woche hatte sich das Landesinnenministerium grundsätzlich offen für Ankerzentren gezeigt.