06:32 Uhr | MBC holt sich Deutsch-Amerikaner Hans Brase

Eine Meldung aus dem Sport: Der Mitteldeutsche BC hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Deutsch-Amerikaner Hans Brase wechselt von der Iowa State University nach Weißenfels. Der 2,06-Meter-Hüne wird beim MBC seine erste Saison als Profi spielen. Gleichzeitig hat der MBC bestätigt, dass sechs Spieler den Verein verlassen werden. Darunter sind auch Kapitän Malt Schwarz und Topscorer Lamont Jones.

06:23 Uhr | Prozess um Messerattacke am Landgericht Dessau

In Dessau beginnt heute am Landgericht der Prozess gegen einen 53-Jährigen, der sein Opfer bei einem Streit in den Bauch gestochen haben soll. Dem Wittenberger werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Tat liegt ein halbes Jahr zurück. Der Angeklagte und das Opfer sollen zuvor noch gemeinsam getrunken haben. Das Opfer der Messerattacke überlebte.

Die Ankläger gehen aber von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Im Ermittlungsverfahren hatte der Mann erklärt, in Notwehr gehandelt zu haben. Für den Prozess sind zunächst drei Fortsetzungstermine vorgesehen.

06:08 Uhr | Opeltreffen in Oschersleben startet

Dieser Tage könnten Sie vermehrt Opel auf den Straßen in der Börde sichten. In Oschersleben kommen ab heute nämlich echte Fans zusammen. Bis Sonntag werden Zehntausende zum Opeltreffen in der Motorsport Arena erwartet. Auf der B246 kann es deshalb Verkehrsbehinderungen geben. Einige Opel-Fans wollen mit Oldtimern anreisen. Bei einem Treffen in den vorangangenen Jahren sah das zum Beispiel so aus:

Bildrechte: dpa

05:47 Uhr | Südstadtring in Halle wird freigegeben

Gute Nachrichten für Autofahrer in Halle: Nach anderthalb Jahren Bauzeit wird heute Vormittag der Verkehrskontenpunkt am Südstadtring/ Veszpremer Straße für den Verkehr freigegeben. Neue Gleise und Weichen wurden verlegt. Bahnsteige und Bushaltstellen barrierefrei errichtet – eine Pilotanlage in Sachsen-Anhalt, in die 20 Millionen Euro investiert wurde.

05:18 Uhr | Wieder Hitze angesagt