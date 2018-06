Guten Morgen, Sachsen-Anhalt! Alles, was seit Mittwochabend im Land passiert ist oder heute wichtig wird, gibt es hier im Überblick – heute bis 11 Uhr in einer Sonderausgabe zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. In Ihren Tag begleiten Sie Luca Deutschländer und Fabian Frenzel.

06:23 Uhr | Anpfiff zur Baustellenführung in Dessau

Auf dem grünen Rasen im Stadtpark von Dessau wächst es, das Bauhaus-Museum. So richtig in die Karten schauen lassen haben sich die Trainer und Macher bislang aber nicht. Ein großer Holzzaun hat bislang gezeigt: Hier ist nicht-öffentliches Training angesagt. Heute ist damit Schluss. Bei einer Führung über den grünen Rasen können Sie sogar in den Rohbau des Bauhaus-Museums reinschauen. Anpfiff zur Baustellenführung mit Architekt ist 18:30 Uhr.

06:15 Uhr | Wer wird Weltmeister? Was eine Frage!

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Noch zehn Stunden und 44 Minuten bis zum Beginn der Weltmeisterschaft in Russland. Die Spannung steigt, auch auf den Zuschauerrängen im Stadion von MDR SACHSEN-ANHALT. Für MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE-Moderatorin Susi Brandt ist klar: Weltmeister wird – na logisch – Deutschland!



Was sie da so sicher macht? Dass Toni Kroos das Herz der Mannschaft ist. "Er ist schlau und wird die Mannschaft führen, auch wenn er nicht der Kapitän ist!", ist sie überzeugt.

06:04 Uhr | Sachsen-Anhalt wohl eher Team Seehofer

Stress soll ja in den besten Teams vorkommen – sei es nun wegen eines verschossenen Elfmeters oder aber wegen so mancher interner Streitigkeit. Angela Merkel und Horst Seehofer können davon im Moment ein Lied singen – der Grund ist der "Masterplan Migration" des Innenministers. Sachsen-Anhalt scheint da aber eher Team Seehofer zu sein. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter mehreren CDU-Bundestagsabgeordneten aus dem Land. Sie stehen zu einem großen Teil hinter dem Neuzugang der Bundesregierung. Doch auch die Erfahrenste im Team, Angela Merkel, kann so manchen in Sachsen-Anhalts CDU überzeugen.

05:56 Uhr | 4.115 Russische Staatsbürger leben in Sachsen-Anhalt