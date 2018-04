In Sachsen-Anhalt gibt es 22 "gefährliche Orte". Das hat die Kleine Anfrage eines AfD-Landtagsabgeordneten an die Landesregierung ergeben. Als "gefährlicher Ort" gilt in Sachsen-Anhalt laut Definition ein Ort, an dem "...aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfahrungsgemäß anzunehmen ist, dass dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben oder sich Straftäter verbergen". Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT zählen zu diesen Orten unter anderem der Hasselbachplatz in Magdeburg, der Karlsplatz in Bernburg sowie der Südpark in Halle.

Der Magdeburger Hasselbachplatz gilt als Partytreffpunkt – da kann die Stimmung aber auch mal kippen. Bildrechte: dpa