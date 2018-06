Hallo und herzlich Willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Alles, was seit dem späten Abend in Sachsen-Anhalt passiert ist oder im Laufe des Tages wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Heute bis 11 Uhr mit Mandy Ganske-Zapf.

06:44 Uhr | KINDERTAG!

Heute stehen ja die Kinder ganz im Mittelpunkt, und das wissen sie auch und lassen sich von den Eltern gern beschenken. Auch unterwegs gibt es Geschenke an die Kinder: So können alle Kinder im Alter bis 14 Jahre an diesem Tag kostenfrei auf allen Wegen im Netz der Harzer Schmalspurbahn fahren, im Elbauenpark in Magdeburg haben sie freien Eintritt und die Stadt Gardelegen schenkt allen Kindern bis 14 Jahren den Eintritt in die Freibäder.

Auch viele Feste im Land feiern heute die Kinder: In Weißenfels im Neustadtpark ab 10 Uhr wird gefeiert, in Merseburg steigt heute ab 11 Uhr das große Kinderfest auf der Kliaplatte und in Wernigerode im Bürgerpark ab 14 Uhr unter dem Motto "Kinderträume – auf dem Jahrmarkt". Im ganzen Land gibt es viele weitere Fest und Aktionen für die Kleinen. Und noch ein Geschenk: für die Kinder der Kita "Kleine Ritter" in Tangermünde – um 10 Uhr wird ihr neuer Spielplatz eingeweiht.

06:28 Uhr | Flüchtlingsunterkunft in Klietz geschlossen

Lange war die Schließung der Flüchtlingsunterkunft in Klietz (Landkreis Stendal) erwartet worden, angekündigt eigentlich für Frühjahr 2017. Der Termin wurde jedoch immer wieder verschoben. Nun aber ging alles ganz schnell. Die 100 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, die dort zuletzt noch untergebracht waren, sind am Donnerstagabend ausgezogen.

Wie Innenminister Holger Stahlknecht mitteilte, werden die Gebäude der Bundeswehr zurückgegeben. Gegen die mehrfach verschobene Schließung war vor Ort zuletzt Unmut laut geworden. Wegen der sinkenden Zahl an Flüchtlingen im Land wird die Zentrale Anlaufstelle in Halberstadt mittlweile zur wichtigsten Unterkunft.

06:16 Uhr | US-Sonderzölle: Schädlich Automobilzulieferer im Land?