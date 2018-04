In der Landeshauptstadt soll es künftig schlaue Sitzbänke geben. Das hat der Stadtrat entschieden. Solche Bänke können Sonnenenergie speichern und haben einen Internetanschluss. Man kann dort sein Handy aufladen und kostenlos im Netz surfen. Außerdem kennen die sogenannten Smartbenches auch das aktuelle Wetter und speichern Umweltdaten. Der Sinn der Aktion: Die Stadt will mehr Kunden in die Innenstadt locken . Der Magdeburger Stadtrat hat gestern unter anderem auch grünes Licht für den Umbau der MDCC-Arena gegeben . Das Fußballstadion soll für die zweite Liga tauglich gemacht und hüpfsicher werden.

Die AfD muss nach einer Aktion vor Schulen in Halle-Neustadt Kritik einstecken. Die Partei hatte dort am Dienstag Fragebögen zu den Themen Gewalt und Vergewaltigung verteilt – unter anderem auch an einer Grundschule. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) geht das zu weit. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle junge Leute ermutigen, sich politisch reflektiert einzubringen. Parteipolitik gehöre aber nicht an die Schule.



In den verteilten Fragebögen sollen die Schüler angeben, ob und unter welchen Umständen sie schon einmal gewaltsam attackiert wurden. Dabei wird auch explizit nach der Herkunft der Täter gefragt. In einer Broschüre ist außerdem die Rede davon, dass Ausländer auf Schulhöfen ihre Mitschüler beleidigen, erpressen und verprügeln würden.