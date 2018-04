John Travolta als Tony – zu sehen in "Saturday Night Fever". Bildrechte: IMAGO

Erinnern Sie sich noch? John Travolta als Tony in "Saturday Night Fever"? 40 Jahre ist das jetzt schon her. Da lief der Film in den deutschen Kinos an. Bei MDR SACHSEN-ANHALT im Radio machen wir heute Morgen deshalb Disco – mit Partyhits und Ihren schönsten Disco-Geschichten. Und: Wir verlosen Karten für die Vorstellungen von "Saturday Night Fever" in Stendal, Magdeburg, Dessau, Leuna und Naumburg.



Sie können gewinnen, wenn Sie uns Ihre schönste Disco-Geschichte per WhatsApp-Sprachnachricht ins Studio schicken. Wie das geht, lesen Sie hier.