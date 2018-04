Für viele Schüler ist es wohl einer der aufregendsten Tage überhaupt: Der letzte Schultag. Für rund 6.500 Abiturienten im Land ist es heute wieder soweit. Ab 12 Uhr wird in ganz Sachsen-Anhalt gefeiert. In Magdeburg ist eine große Party im Stadtpark geplant. Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zwischenfällen gekommen war, ist dieses Mal ein Zaun um das Party-Areal gezogen. In Halle feiern die Abiturienten ab dem Nachmittag auf der Ziegelwiese und der Peißnitz. Wo in Wittenberg, Dessau-Roßlau und anderen Städten gefeiert wird, lesen Sie hier: