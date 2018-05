Hallo und herzlich Willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Alles, was seit Donnerstagabend in Sachsen-Anhalt passiert ist oder im Laufe des Tages wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Heute bis 11 Uhr mit Norma Düsekow.

06:07 Uhr | Polizeibilanz am Morgen: Einige Einsätze am Vatertag

Die Polizei hat ihre Lageberichte zum Himmelfahrtstag am Morgen konkretisiert. Demnach gab es in Stendal mindestens drei Schlägereien mit mehreren Beteiligten. Dabei wurden einige stark alkoholisierte Männer verletzt.

In Halle und dem Saalekreis meldet die Polizei vorläufig insgesamt rund 40 Vorfälle. So hatten sich auf der Ziegelwiese in Halle etwa 3.000 Personen aufgehalten. Dabei gab es vier Fälle von Körperverletzungen mit fünf Leichtverletzten.

In Mücheln wurde die Polizei zu einer lautstarken Privatparty gerufen. Eine 51-jährige Frau hatte daraufhin die Beamten mit einer Schnapsflasche beworfen. Sie drohte den Polizisten mit Schlägen. Zwei Männer kamen hinzu, um die Frau zu unterstützen. Gegen sie musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Das Trio wurden festgenommen.

Im Bugenlandkreis kenterte gestern Nachmittag auf der Unstrut bei Laucha ein Boot. Alle drei Insassen gingen über Bord. Sie waren betrunken, blieben zum Glück unverletzt.

06:07 Uhr | "Eisheilige" fallen aus

Mit den alten Bauernregeln ist das ja immer so eine Sache: Sie können stimmen, müssen aber nicht. Wer sich in diesen Dingen auskennt, der weiß, dass im Mai bis zur Monatsmitte noch mal kalte Tage drohen können, im Volksmund "Eisheilige" genannt. Doch in diesem Jahr soll das anders sein. Agrar-Meteorologe Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst sagte der "Volksstimme", in den kommenden zwei Wochen sei in Sachsen-Anhalt kein Frost in Sicht. Das freut Gärtner und Winzer, denn manchmal hatten die Minusgrade im Mai ihren Pflanzen ordentlich zugesetzt.

Diesmal nicht: die "Eisheiligen" bleiben laut Wetterexperten aus. Bildrechte: dpa

05:52 Uhr | Immer mehr Holzdiebe unterwegs

In Sachsen-Anhalts Wäldern wird immer häufiger Holz gestohlen. Das hat das Umweltministerium mitgeteilt. Demnach ließen Unbekannte im vergangenen Jahr allein aus dem Landeswald rund 6.500 Festmeter mitgehen. Der Schaden wird auf bis zu 500.000 Euro beziffert. Grund für den vermehrten Diebstahl ist nach Angaben der Ministeriums der deutliche Preisanstieg in allen Holzsortimenten. Auch in den Privatwäldern sorgt Holzdiebstahl für Probleme. Nach Angaben des Waldbesitzerverbands wird dazu aber keine genaue Statistik geführt.

