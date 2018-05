In diesem Sinne: Wir wünschen allen Paaren, die heute heiraten oder jetzt im Mai ihren Hochzeitstag feiern, alles Gute!

06:46 Uhr | Orte zum Wohlfühlen in Sachsen-Anhalt

Wo in Deutschland lebt es sich am besten? Das wollte jetzt das ZDF herausfinden und hat eine Studie in Auftrag gegeben. Von den Städten in Sachsen-Anhalt schneidet Magdeburg auf Platz 217 am besten ab, gefolgt von Dessau-Roßlau auf Rang 226. Halle landet auf Platz 318, Stendal auf 349. Auf Platz 1 steht übrigens München – wegen Englischem Garten, Oktoberfest und den Bergen direkt vor der Haustür. Studie hin oder her: Das Wichtigste ist doch, dass man sich wohlfühlt – und dazu gibt's in Sachsen-Anhalt reichlich Anlass.

06:33 Uhr | War das Abi zu schwer?

Das Mathe-Abitur in Sachsen-Anhalt macht weiter von sich reden. Für heute hat das Bildungsministerium zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort soll vorgestellt werden, ob die Aufgaben tatsächlich zu schwer waren – wie von einigen kritisiert. MDR SACHSEN-ANHALT wird darüber berichten.

06:24 Uhr | Junkers' F 13 kommt zurück

Eine restaurierte Junkers F 13 – heute in Dessau zu sehen. Bildrechte: dpa Sie ist ein absoluter Hingucker, die F 13, die als erstes Flugzeug der Welt aus Metall gilt. 1919 wurde sie von Hugo Junkers und seinen Ingenieuren in Dessau zum Erstflug geschickt – und kommt heute quasi zurück zu ihren Wurzeln. Okay, wir sprechen von einem Nachbau der F 13. Allerdings einem originalgetreuen Nachbau. Und der landet heute gegen 14.30 Uhr auf dem Flugplatz in Dessau.



Schaulustige sind herzlich Willkommen, dabei zu sein. Und wer noch etwas Wissen mitnehmen will: Im Anschluss an die Landung ist im Technikmuseum nebenan ein Vortrag über die F 13 geplant.

06:13 Uhr | Verkehrsminister will in China Geschäfte anbahnen

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Webel ist im Moment in China unterwegs: Dort wirbt er auf einer großen Transport und Logistik-Messe um Wirtschaftskontakte. MDR SACHSEN-ANHALT hat Webel gesagt, für chinesische Firmen seien vor allem das Luftdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle und die Anbindung der Elbe an den Hamburger Hafen von Interesse. Nach den Worten des Verkehrsministers wurden bislang allerdings keine Verträge abgeschlossen. Vielmehr gehe es darum, Geschäfte anzubahnen.

06:05 Uhr | Yanny oder doch Laurel?