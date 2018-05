Was sonst noch los ist 11:00 Uhr: Oranienbaum-Wörlitz: Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt 21 Kunstwerke an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zurück. Sie waren 1946 von der Roten Armee in die Sowjetunion gebracht worden.



14:00 Uhr: In Schönebeck wird das Brunnenfest eröffnet.



15:00 Uhr: Magdeburg: "Tag der Nachbarn" – Nachbarn veranstalten zusammen Feste und lernen sich besser kennen.



Und in Naumburg beginnen die Straßentheatertage. Die Innenstadt verwandelt sich in ein Theater unter freiem Himmel.