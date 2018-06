Was sonst noch los ist 10 Uhr – Empfang der Landessieger des Wettbewerbs "Jugend forscht 2018" im Landtag



12 Uhr – Pressekonferenz zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Quedlinburg. MDR SACHSEN-ANHALT überträgt die Pressekonferenz im Livestream.



14 Uhr – Deutsche Hochschulmeisterschaft im Bogenschießen in Köthen an der Hochschule Anhalt



16 Uhr – Heute beginnen die Feierlichkeiten zu "Luthers Hochzeit" in der Lutherstadt Wittenberg. Das Fest geht bis Sonntag.



19 Uhr – Premiere des Sommertheaters des Anhaltischen Theaters Dessau mit Shakespeares Werk "Der Sturm" auf der Felseninsel.



20 bis 23 Uhr – MDR SACHSEN-ANHALT-Party zum Schlossfest in Merseburg. Auf der MDR-Showbühne treten die Eighties4ever, Achim Petry und Ryan Paris auf.