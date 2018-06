Was sonst noch los ist 14 Uhr – Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann überreicht in Derenburg und Schierke das Qualitätssiegel "Reisen für alle". Es geht an barrierefreie touristische Angebote in Sachsen-Anhalt.



17 Uhr – Fechten und Ringen, und dazu noch ein wenig Mannschaftssport – wenn all das kombiniert wird, spricht man von der modernen Sportart "Jugger". Ab heute messen sich bei der fünften deutschen Meisterschaft in Halle Kinder- und Jugendmannschaften aus ganz Deutschland. Austragungsort ist das Stadion in der Nietlebener Straße.



18:30 Uhr – In Staßfurt wird das 38. Salzlandfest eröffnet. Quadfahren am Stadtsee, Hubschrauberrundflüge, ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt – all das und noch einiges mehr wird geboten. Ab 19 Uhr spielt die MDR-Partyband "Funtastic Five".