07:05 Uhr | Viel Arbeit für Feuerwehren in Halle und dem Saalekreis

Die Feuerwehren in Halle und dem Saalekreis hatten vergangene Nacht viel zu tun: Das hat die Polizei eben mitgeteilt. Demnach mussten die Brandschützer allein in Halle zweimal ausrücken – im Stadtteil Heide-Nord hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Drei Stunden später wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus nach Halle-Neustadt gerufen. Dort hatten Unbekannte mehrere Gegenstände angezündet, darunter ein Holzregal. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gebrannt hat es in der Nacht auch in Leuna, dort stand ein Wohnmobil in Flammen. Zwei Garagen und ein angrenzendes Wohnhaus wurden beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt.

06:58 Uhr | Unerwünschter Besucher bei der Landesgartenschau

Der Biber ist los – auf der Landesgartenschau in Burg (Archivfoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zur Landesgartenschau in Burg hat sich auch ein unerwünschter Besucher angekündigt: Die Rede ist vom Biber, der schon das eine ums andere Mal entlang der Ihle gesichtet wurde und dort munter seinen "Job" erledigt. Für seinen Bau braucht der Nager reichlich Äste. So mancher fürchtet jetzt, dass er dafür sogar Bäume fällen könnte. Doch so sehr sich einige darüber ärgern, dass der Biber ausgerechnet jetzt zur Landesgartenschau aktiv ist – unternehmen können sie nichts gegen den Nager. Denn der Biber ist streng geschützt.



Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz kontrolliert jetzt wöchentlich, damit der Biber keine Bäume fällt. An einigen Bäumen wurde schon ein Bissschutz angebracht. Sicher ist sicher.

06:41 Uhr | Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Unfall im Landkreis Harz ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 29-Jährige war laut Polizei am Dienstag frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle zwischen Hasselfelde und Netzkater.

06:32 Uhr | NABU will Vögel zählen

Der Naturschutzbund NABU lädt wieder zur "Stunde der Gartenvögel“: Ab morgen sollen Menschen bis Sonntag in Parks und Gärten Vögel zählen. Ihre Beobachtungen können Sie dem NABU im Internet, telefonisch oder aber per Post mitteilen.



Übrigens: Voriges Jahr wurden bei der "Stunde der Gartenvögel" Haussperling, Amsel und Star besonders oft gemeldet. Insgesamt wurden 2017 41.700 Vögel gezählt. Haussperling Bildrechte: Colourbox.de

06:20 Uhr | Weniger Videotheken in Sachsen-Anhalt