Termine Heute und morgen steht in Magdeburg das Landesfinale von "Jugend forscht" an. Die Landessieger fahren Ende Mai zum Bundesfinale nach Darmstadt. Bei den Arbeiten der Forscher geht es unter anderem um die elektronisch Datenerfassung bei Sportwettkämpfen oder einen 3D-Schokoladendrucker.



10:00 Uhr – In Burg kommen die Vorbereitungen für die Landesgartenschau voran. Heute werden der Kirchen-Pavillon und der Kirchengarten vorgestellt. Die Schau beginnt am 21. April.



11:00 Uhr – Pressekonferenz beim Halleschen FC. Der neue Sportdirektor Ralf Heskamp will die Schwerpunkte und Ziele seiner Arbeit vorstellen.



20:15 Uhr – Die Fernsehsendung MDR exakt beschäftigt sich heute mit zwei Themen aus Sachsen-Anhalt. Es geht um die Schließung der Molkerei in Bad Bibra im Burgenlandkreis. Außerdem sind Todesfälle aus DDR-Zeiten Thema: 1979 kamen zwei Kubaner in Merseburg ums Leben. Sie sollen von einem wütenden Mob in die Saale getrieben und mit Flaschen und Steinen beworfen worden sein. Der Fall ist bis heute ungesühnt.