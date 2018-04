Termine 14:15 Uhr – In der Lutherstadt Wittenberg wird ein Schlussstrich unter die Feiern zum Reformationsjubiläum voriges Jahr gezogen. Zur Pressekonferenz mit Bilanz hat sich neben Ministerpräsident Haseloff auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, angekündigt. Anschließend ist eine Festveranstaltung geplant.



18:00 Uhr – Der Stadtrat von Burg kommt in der Stadthalle zusammen und wird laut Amtsblatt eine finale Entscheidung in Sachen Helmut-Kohl-Platz treffen – im öffentlichen Teil der Sitzung. Ein Bürgerentscheid gegen einen Kohl-Platz war zuletzt gescheitert, weil zu wenig Burger abgestimmt hatten.



19:30 Uhr – Florian Silbereisen kommt nach Magdeburg. Am Abend präsentiert er "Das große Schlagerfest" in der Getec-Arena. Karten gibt es ab 49,90 Euro.



20:00 Uhr – In Halle beginnt das internationale Kurzfilmfestival "Monstronale". Bis Sonntag werden ganz unterschiedliche Filme gezeigt. Los geht es heute Abend mit dem Eröffnungsfilm "Original Copy – Bollywood ist unser Leben".