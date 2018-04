Bereits gestern war das Medizinstudium Thema in unserem Morgenticker. Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte gefordert, dass die Studienplätze verstärkt an Bewerber aus der Region gehen sollen.



Nun hat sich auch Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann dazu geäußert: Er will ausgebildeten Krankenpflegern und Rettungssanitätern den Einstieg ins Medizinstudium erleichtern. Willingmann hält es für wichtig, sich bei der Zulassung zum Studium nicht mehr nur am Numerus Clausus oder am "Spitzenabi" zu orientieren. Wer sich zur Krankenschwester oder zum Rettungssanitäter habe ausbilden lassen, erfülle die Voraussetzungen für den "verantwortungsvollen" Job als Arzt, so der Minister.