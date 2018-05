Die gute Nachricht zuerst: Die Grippewelle ist beendet. Davon geht das Landesamt für Verbraucherschutz aus. Doch sind in dieser Saison auch 81 Menschen in Sachsen-Anhalt an Grippe gestorben. Das waren fast vier Mal so viele wie in der Vorsaison. Unter den Toten seien 49 Frauen und 32 Männer im Alter von 20 bis 99 Jahren. Den Angaben zufolge starben vor allem ältere Menschen an den Folgen der Grippe.