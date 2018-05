Angefangen hat alles bei Einheit Wernigerode. 2001 wechselte Nils Petersen dann in den Nachwuchs des VfB Germania Halberstadt. Immer an seiner Seite: Papa Andreas Petersen. In der vergangenen DFB-Pokalsaison trafen sich beide wieder. Der Sohn als Stürmer des SC Freiburg und der Vater als Trainer des VfB Germania. Nils Petersen wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Bildrechte: IMAGO