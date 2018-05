Was sonst noch los ist 13:00 Uhr – In Roßla wird der sanierte Helmedeich offiziell freigegeben.



15:00 Uhr – Spendenübergabe nach Gasexplosion in Halberstadt. Bei der Explosion im Februar kam ein Mann ums Leben, ein anderer verlor nahezu sein ganzes Hab und Gut. Die Halberstädter zeigten sich solidarisch: Insgesamt sind für den Überlebenden mehr als 4.000 Euro zusammengekommen.



15:00 Uhr – Naumburg feiert den 475. Jahrestag der Gründung der Landesschule Pforta – die Schule ist eine der ältesten Bildungseinrichtungen in Mitteldeutschland.



20:45 Uhr im MDR Fernsehen – "exakt – Die Story": In Sachsen-Anhalt fehlen vielerorts Ärzte, vor allem auf dem Land. Welche Auswirkungen das hat und was langfristig helfen könnte, wollen die Kollegen von "exakt" beleuchten.