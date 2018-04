Eltern haben es schwer, einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu finden. Für Halle, das sagte jetzt die Beigeordnete der Stadt für Bildung und Soziales Katharina Brederlow MDR SACHSEN-ANHALT, fehlen in diesem und im nächsten Jahr rund 500 Kita-Plätze. Zurzeit könne zwar noch jedem Kind ein Platz angeboten werden. Um das aber auch weiterhin garantieren zu können, müssten in diesem Jahr aber drei neue Kitas gebaut werden. Halle will in den nächsten vier Jahren 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Kitas aus- oder neuzubauen.