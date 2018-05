Im Raum Wittenberg soll es dem Eichenprozessionsspinner (Archivfoto) ab heute an den Kragen gehen. Bildrechte: ThüringenForst/Matthias Stürtz

In der vergangenen Woche war der Landkreis Stendal dran (wir haben darüber in unserem Morgenticker am Freitag berichtet), ab heute geht es auch in der Stadt Wittenberg dem Eichenprozessionsspinner an den Kragen. Wie die Stadt mitteilte, sollen knapp 1.000 Eichen vorbeugend mit Insektiziden behandelt werden. Die Bäume stehen auf Friedhöfen, in Kitas und Schulen sowie auf öffentlichen Grünanlagen und Straßen.



In Deutschland hat sich der Eichenprozessionsspinner in den letzten Jahren massiv ausgebreitet. Ab einem gewissen Larvenstadium besitzen die Raupen giftige Brennhaare, die bei Allergikern schwere Hautreaktionen sowie Asthma auslösen können.