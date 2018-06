In Haldensleben sind die Einsatzkräfte am Abend zu einem Unfall gerufen worden. Auf der B 71 hatte sich zwischen Haldensleben und Wedringen ein Pkw nach einem Überholmanöver überschlagen. In dem Auto befanden sich der Fahrer und seine Hündin. Der Mann hatte großes Glück, er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hündin kam mit dem Schrecken davon. Polizeihauptkommissar Enrico Grube sagte, das Tier sei völlig verängstigt gewesen. "Wir haben auch mit agressiven Hunden zu tun. Aber diese Hündin war sehr lieb." Sie habe aber sehr stark gezittert. Die Polizisten sind gut vorbereitet, haben immer eine Hundeleine dabei. Das sei wichtig, denn die Tiere müssten schnell gesichert werden, damit sie nicht in den laufenden Verkehr rennen.