Ein Mann aus Stendal wird seit der Nacht zu Sonntag vermisst. Der 58-Jährige wird laut Polizei an der Elbe in der Nähe von Dalchau gesucht. Dort wurde das Auto des Vermissten am Ufer gefunden. In diesem Bereich habe sich das Boot des Stendalers bereits im Wasser befunden, teilte die Polizei weiter mit.