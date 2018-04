Termine Heute starten die Seniorentage in Magdeburg – zum ersten Mal. Bis zum 6. Mai gibt es Infoveranstaltungen über Gesundheit und Sport, Gesprächsrunden und Konzerte in Pflegeheimen. Ziel ist es, Senioren in das gesellschaftliche Leben einzubinden und den Austausch untereinander zu ermöglichen. Das Programm finden Sie auf der Internetseite der Stadt Magdeburg.



10:00 Uhr – Mit dem Taxi nach dem Feiern sicher nach Hause kommen: Mit dem "Fifty-fifty-Taxi" zahlen junge Menschen nur die Hälfte für die Fahrt. Denn Sponsoren, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband, die AOK Sachsen-Anhalt und der ADAC, beteiligen sich an den Kosten. Damit das auch weiterhin möglich ist, soll die Aktion nun verlängert werden. Dafür trifft sich heute Innenminister Holger Stahlknecht mit den Partnern des Projektes. Das "Fifty-fifty-Taxi" gibt es seit 2000.



14:00 Uhr – Hitzige Debatten liefern sich Politiker im Landtag in Magdeburg häufiger. Heute sind Jugendliche aus ganz Sachsen-Anhalt an der Reihe. Sie treten im Landesfinale von "Jugend debattiert" gegeneinander an. Für die Gewinner geht es dann im Juni ins Finale nach Berlin.