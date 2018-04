Hallo zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Alles, was seit dem späten Abend in Sachsen-Anhalt passiert ist oder im Laufe des Tages wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Heute bis 11 Uhr mit Norma Düsekow.

07:35 Uhr | SCM-Handballer nun auf Platz drei

Auch unsere Handballer vom SC Magdeburg waren am Wochenende erfolgreich. In der Bundesliga feierten sie gestern einen Auswärtssieg. Die Magdeburger bezwangen Minden mit 41: 29 und liegen jetzt in der Tabelle auf Platz drei. Bester Werfer des SCM war der dänische Nationalspieler Michael Damgaard mit zwölf Toren.

07:19 Uhr | Tödlicher Zwischenfall bei Elbdeich-Marathon

Es sollte ein fröhliches Sportspektakel werden, doch am Ende gab es einen traurigen Ausgang. Beim Elbdeich-Marathon in Tangermünde im Kreis Stendal ist gestern ein Teilnehmer ums Leben gekommen. Wie die Veranstalter mitteilten, brach der Mann beim Halbmarathon kurz vor dem Ziel zusammen. Der 39-Jährige aus Stendal sei noch ins Krankenhaus gebracht worden; die Ärzte hätten ihn aber nicht wiederbeleben können. Insgesamt waren knapp 2.200 Läufer am Start.

07:15 Uhr | Kleiner Hallenser ganz groß

Anton Bulka aus Halle ist noch einer der Helden des Wochenendes. Der 12-jährige Sportschüler war in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ gegen Olympiasieger im Speerwerfen Thomas Röhler angetreten. Es ging darum, wer es in einer Minute öfter schafft, sich an Ringen in den Stütz zu stemmen. Der Olympiaheld legte 11 Züge vor, doch Anton war stärker – er schaffte es ganze 15 Mal und hatte damit in der Show mit Moderator Kai Pflaume ganz klar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Anton! Bildrechte: NDR

06:42 Uhr | Fahrstuhl in Stendal: Das Schneckentempo bleibt

Sehr gemächlich geht es mit diesem Gefährt nach oben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Halb Deutschland kennt ihn wohl - den langsamsten Fahrstuhl der Welt im Stendaler Rathaus. Zeitungen, Radio-und Fernsehsender hatten über ihn berichtet. Nun, dieser Fahrstuhl ist in der Tat kurios, denn er ist nur mit 15 Zentimetern pro Sekunde unterwegs. Das entspricht etwa einem halben Kilometer pro Stunde. Selbst Schnecken sind dagegen wahre Rennmeister. Viel Häme und Kritik musste sich die Stadt deshalb gefallen lassen. Doch weil sie das nicht auf sich sitzen lassen wollte, ließ die Verwaltung mehrere Varianten prüfen, um die Situation zu ändern. Mit dem Ergebnis: Es soll alles so bleiben, wie es ist. So schreibt es heute die "Volksstimme". Ein wichtiger Grund sind demnach die hohen Kosten.

06:27 Uhr | Neustart der SPD mit Hindernissen

Die SPD hat eine neue Parteivorsitzende. Andrea Nahles wird künftig die Geschicke der Partei lenken. Doch die Delegierten des Parteitages in Wiesbaden watschten sie ordentlich ab. Nur 66 Prozent gaben der 47-Jährigen ihre Stimme. Sachsen-Anhalts SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sieht in diesem Ergebnis kein Problem. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man müsse bedenken, dass die letzten Wahlen immer ohne Gegenkandidat stattgefunden hätten. Allerdings zeige das Ergebnis auch, das Nahles um Vertrauen werben müsse. Nahles´ Gegenkandidatin, Simone Lange, erhielt knapp 28 Prozent.

06:14 Uhr | Neue Bauarbeiten auf A 14

Neue Bauarbeiten ab heute auf der A 14 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf der Autobahn 14 wird ab heute wieder gebaut. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, wird die Anschlussstelle Halle-Tornau in Richtung Magdeburg gesperrt. Das sei der erste Schritt zum Neubau der Fahrbahn zwischen Halle-Tornau und Löbejün. Diese Arbeiten sollen im Juni beginnen. Bis dahin werden Verkehrsleiteinrichtungen aufgebaut und zusätzliche Haltebuchten eingerichtet.



Bis Ende November soll der gesamte A14-Verkehr in dem Bereich über die Gegenfahrbahn rollen.

06:07 Uhr | "Je oller, je doller"

So einen Einsatz hat die Polizei auch nicht alle Tage! In einem Einkaufszentrum in Halle sind die Beamten am Wochenende zu zwei ganz besonderen "Streithähne" gerufen worden, Zwei Rentner hatten sich geprügelt. Vorausgegangen war ein Streit, worüber ist nicht bekannt. Dann soll ein 72-Jähriger mit seiner Krücke auf einen 78-jährigen Mann eingeschlagen haben. Ein Passant ging dazwischen, schnappte sich die Krücke und rief das Sicherheitspersonal des Centers. Das Ende der Geschichte: Ein Rentner kam verletzt ins Krankenhaus. Gegen den 72-jährigen mutmaßlichen Angreifer wird nun ermittelt.

05:23 Uhr | Proteste gegen Schweinehochhaus in Maasdorf

Hier gibt es kein schönes Schweineleben - davon sind die Tierschützer überzeugt. Bildrechte: dpa Das Schweinehochhaus in Maasdorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist Tierschützern schon lange ein Dorn im Auge. Am Sonntag haben nun Hunderte von ihnen erneut gegen die Anlage protestiert. Sie wollen, dass das Schweinehochhaus dicht gemacht wird. Organisiert hatte die Demo das Deutsche Tierschutzbüro.



Das Büro hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Missstände in der Anlage aufgedeckt. In dem Gebäude werden auf mehreren Etagen Schweine gehalten. Der Betreiber hat angekündigt, die Anlage bis September zu räumen, danach zu erneuern und anschließend wieder in Betrieb zu nehmen.

05:19 Uhr |