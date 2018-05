Crystal Meth oder "Legal Highs" wie Kräutermischungen: Immer mehr Patienten im Maßregelvollzug sind von diesen und anderen illegalen Drogen abhängig. Das hat die Betreibergesellschaft der Häuser in Bernburg und Uchtspringe mitgeteilt. In Bernburg etwa sind demnach noch 22 Prozent der suchtkranken Straftäter ausschließlich alkoholabhängig. Vor fünf Jahren hat das noch auf fast die Hälfte der Patienten zugetroffen. In den Landeskrankenhäusern in Bernburg und Uchtspringe sind nach aktuellen Zahlen 430 Menschen untergebracht – und damit 30 mehr als noch voriges Jahr.

Bei einem Unfall mit einem Sportboot ist ein Mann schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Mann wollte demnach auf der Saale die Insassen eines anderen Bootes retten, das voll Wasser gelaufen und bei Benkendorf gekentert war. Dabei hat er sich am Sonntag so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Was genau passiert ist, ist aktuell noch unklar. Die Insassen des gekenterten Bootes brachten sich unverletzt in Sicherheit.